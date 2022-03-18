مباشر صراع القمة والقاع | موعد مباراة الاتحاد والحزم الجولة 25 الجماهير تترقب نتيجة الاتحاد والحزم

موعد مباراة الاتحاد والحزم،في اليوم الأخير من مباريات الجولة الخامسة والعشرون من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم، اللقاء الذي يسبقه مباراة الطائي ضد الشباب، لقاء اليوم بين المتصدر نادي الاتحاد ومتذيل الجدول نادي الحزم، يحتضنه ملعب أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وكان الاتحاد قد تغلب على الحزم في مباراة الدور الأول بهدف دون مقابل، ويسعى اليوم لتكرار الفوز من أجل قطع خطوة أخرى نحو اللقب.

تاريخ مواجهات الاتحاد والحزم في صالح المتصدر فبعد لعب 11 مباراة، حقق الاتحاد الفوز في 7 مباريات، بينما فاز الحزم في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، ولعب الفريقين في ملعب الاتحاد الجوهرة المشعة 5 مباريات لم يخسر فيها صاحب الأرض في أي لقاء، حيث فاز في 3 وتعادل الفريقين في مباراتين، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد وتشكيل العميد في المباراة.

عداد تنازلي لموعد المباراة اليوم

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 24 18 3 3 6 20:51 31 57 2 النصر 25 15 3 7 5 31:44 13 48 3 الهلال 22 13 7 2 8 21:43 22 46 4 الشباب 24 13 7 4 6 29:44 15 46 5 ضمك 25 12 6 7 5 34:34 0 42 6 الفتح 25 8 7 10 5 30:36 6 31 7 أبها 24 9 4 11 6 38:25 -13 31 8 الفيحاء 24 7 9 8 6 19:19 0 30 9 الرائد 24 8 5 11 6 35:29 -6 29 10 الأهلي 24 6 10 8 6 32:31 -1 28 11 الفيصلي 25 6 10 9 5 33:25 -8 28 12 الطائي 24 8 2 14 6 39:23 -16 26 13 التعاون 24 5 10 9 6 41:38 -3 25 14 الإتفاق 24 5 9 10 6 39:28 -11 24 15 الباطن 24 5 7 12 6 35:22 -13 22 16 الحزم 24 3 5 16 6 31:15 -16 14

موعد مباراة الاتحاد والحزم في الدوري

16.05 بالتوقيت العالمي 17.05 بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر 18.05 بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا 19.05 بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين 20.05 بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان موعد مباراة الاتحاد ضد الحزم يدخل العميد مباراة الحزم اليوم بكل جدية، من أجل قطع خطوة نحو الحصول على اللقب الغائب عن عميد الأندية السعودية منذ عام 2019 وحتى الآن، فأن الاتحاد سوف يدخل اللقاء بكل قوة رغم الفارق الكبير من حيث الإحصائيات بين الفريقين في الجدول، فريق الحزم لم يفز في أي مباراة منذ يوم يوم 22 يناير الماضي، وتلقى الخسارة في أخر 6 مباريات وأصبح بنسبة 99% أول الفرق الهابطة إلي دوري الدرجة الأولى، القناة الناقلة والمعلق #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان | الاستديو التحليلي لمباراة #الاتحاد_الحزم…

يأتيكم اليوم عند الساعة ( 6:35 م) #قنوات_SSC pic.twitter.com/0zIOemFVzl — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان |



الاستديو التحليلي لمباراة #الاتحاد_الحزم…

يأتيكم اليوم عند الساعة ( 6:35 م) #قنوات_SSC pic.twitter.com/0zIOemFVzl — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022