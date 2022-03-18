نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف التقاعد لشهر مارس 2022 مدني وعسكري المؤسسة العامة للتقاعد gosi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد صرف التقاعد لشهر مارس 2022، راتب التقاعد مدني وعسكري الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك من قبل المستحقين لمعاش التقاعد، ويتم استحقاق معاش التقاعد وفق شروط وضوابط يجب توافرها في المتقدم للحصول على معاش التقاعد، وسوف نوضح لكم شروط استحقاق معاش التقاعد من خلال هذا المقال، كما سوف نوضح لكم رابط استعلام راتب التقاعد وطريقة الاستعلام عبر موقع ثقفني.

كما هو معروف لدى الجميع أن راتب التقاعد سواء كان مدني أو عسكري، يتم نزوله في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة فيتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخير موعد الصرف يوم، لذلك سوف نوضح لكم موعد الصرف بالتفصيل وكذلك سوف نترك بين أيديكم عداد نزول يحسب الموعد بالدقيقة والساعة والثانية.

موعد صرف التقاعد لشهر مارس 2022

كما ذكرنا لكم في الفقرة السابقة يتم إيداع راتب التقاعد المدني والعسكري في الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ولذلك فإن موعد نزول راتب التقاعد المدني والعسكري لهذا الشهر مارس 2022، هو يوم الخميس 21\08\1443 الموافق 24\03\2022، ويجب على جميع المستفيدين من معاش التقاعد تحديث البيانات الخاصة بهم قبل هذا الموعد بوقت كافي.

شروط استحقاق راتب التقاعد

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في مستحق معاش التقاعد وفق ما أقرته المؤسسة العامة للتقاعد، وهذه الشروط كالتالي:-

يجب أن يصل المستفيد للسن القانونية للتقاعد وهي 60 سنة للموظف المدني وأن يبلغ العسكري السن القانونية له وفق الجهة التابع لها.

عند وصول الموظف لعمل 20 عام بالنسبة للموظف المدني يحق له الحصول على راتب التقاعد.

يجب أن يصل المتقاعد العسكري 18 عام على رأس العمل حتى يستحق راتب التقاعد.

تقديم كافة المستندات الدالة على عدم قدرة المتقدم على العمل وأنه غير لائق طبياً.

عند تعرض الموظف لحادث تسبب في عجز كلي أو جزئي.

رابط استعلام راتب التقاعد

يتم الاستعلام إلكترونياً من خلال الدخول على رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. ومنها راتب التقاعد أو مستحقات تأمينية وإدخال جميع البيانات والنقر على استعلام. سوف يظهر كافة التفاصيل عند نزول الراتب.