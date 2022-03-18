تمديد استقبال طلبات تملك العقارات 2022 في إطار منح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات تملك العقارات في السعودية. فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على تمديد استقبال طلبات تملك العقارات وتعديل قواعد طلبات التملك وسوف نتعرف على مزيد من التفاصيل بالسطور المُقبلة:

تمديد استقبال طلبات تملك العقارات 2022

أصدر خام الحرمين الشريفين مرسومًا لموافقته على تمديد استقبال طلبات تملك العقارات. وتضمن القرار الموافقة على تعديل ضوابط الطلبات لتملك العقارات. وجاءت موافقته في إطار سعي القيادة الحكيمة لتقديم ما يخدم المواطنين بالمملكة. وتأتي أهمية تلك المبادرة من ولي العهد بتمليك عقار لا تزيد مساحته عن 2500 مترًا للمربع السكني و5000 مترًا لمربع الزراعي. وتم إلغاء اشتراط التصوير الجوي للحيازات حتى تتمكن اللجان من النظر لطلبات المواطنين وفقًا لعدد من الشروط:

شروط تمديد استقبال طلبات تملك العقارات بالمملكة

تمديد فترة استقبال الطلبات من تاريخ 5 جمادى الأولى / 1443هـ.

الاستمرار في قبول طلبات التعديل الشكلية على الصكوك العقارية.

اعتماد أقرب تصوير (جوي) واضح بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، ولابد أن يكون معتمدًا من قبل الهيئة العامة للمساحة وذلك بالنسبة إلى الطلبات. التي تزيد مساحتها عن 2500 متر مربع سكنية ، والزراعية على 5000 متر.

لابد من إثبات كل طلبات التملك ووجود الأحياء قبل تاريخ 9 / 11 / 1387هـ.

تصحيح الصكوك في حدود الحرمين الشريفين والتي صدرت من قبل صدور الأمر الملكي في تاريخ 1428/09/01هـ.

تقديم المستندات التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ.

خطوات تقديم طلب تمديد بمنصة إحكام لتملك العقار

الولوج إلى منصة إحكام.

اختر تقديم طلبات المواطنين ثم إنشاء حساب ثم تسجيل بيانات الدخول.

وتسجيل الدخول والنقر على تقديم الطلب في خدمات الموقع.

ثم ابدأ في إدخال البيانات المطلوبة. ثم رفع المستندات المطلوبة عبر المنصة.

الموافقة على الشروط والأحكام ثم اختر تقديم مراجعة الطلب.

شروط تقديم طلب تملك عقار

يكون التقديم خلال الفترة المحددة فقط

ألا يكون قد تم الفصل سابقًا بتملك العقار من خلال حكم قضائي.

ألا يتواجد العقار في ضمن المواقع التي لا تندرج تحت طائلة العقارات المكتسبة للملكية.

إثبات الصورة الجوية عن وجود أحياء تابعة للعقار و يتم تقديم طلب لتملكه.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب تملك العقارات