قرض سداد المديونية يصل 2 مليون ريال بدون كفيل وتأجيل قسط كل عام

ينزعج البعض من المواطنين والمقيمين عند تراكم الديون عليهم، والتي بسببها قد تتوقف العديد من الخدمات داخل المجتمع السعودي، لذلك يبحثون عن حلول تساعدهم في حل تلك المشكلة وسداد تلك الديون، ولكن تكون بفائدة أقل أو ما يتم تقديمه من البنوك والشركات من حيث المزايا والعروض المجانية، وهناك بعض البنوك داخل المملكة الذي يوفر لك منتج سداد المديونية بمميزات جبارة، ومن أهم تلك المزايا أنه سوف يتم منحك مبلغ 2 مليون ريال كتمويل سداد المديونية بفترة سداد مرنة ومتاح بدون كفيل أيضاً مع حصولك على أفضل ميزة وهي تأجيل قسط من كل عام حتى تستطيع تدبر أمورك والحرص على السداد في الوقت المناسب وبدون تأخير.

تمويل 2 مليون ريال سداد المديونية

تعثرك في سداد المديونية في أحد البنوك سيتم الحل عن طريق أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، قرض للمتقاعدين يصل مليون ونصف، وسوف تحصل على قرض مبلغ 2 مليون ريال مع المزايا السابقة التي قد تم ذكرها، بجانب أنك سوف تحصل على تأجيل في سداد الأقساط الأولى ويكون هذا من اختيار العميل، قرض بدون تحويل راتب، وسوف تحصل على تمويل إضافي في حالة أنك قد قمت بسداد النسبة المعلن عنها وهي 20% من قيمة التمويل، وعدم التأخر في سداد الأقساط المتبقية، ولا يشترط وجود ضامن فسوف تحصل على التمويل بموافقة فورية.

شروط الحصول على تمويل سداد المديونية

يجب أن يكون المتقدم لطلب المنتج سعودي الجنسية.

ل يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

يكون لديك حساب جاري في بنك البلاد.

لا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال.

تحويل الراتب إلى بنك البلاد.

يكون موظف بأحد القطاعات التابعة لبنك البلاد للموظف الحكومي أو الخاص.

كيفية طلب تمويل سداد المديونية

بعد موافقتك على الشروط المعلن عنها ستقم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وهي تعبئة نموذج طلب المنتج من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وصورة من الهوية الشخصية، وتعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط، وشهادة تحويل الراتب للبنك، وتعريف الراتب وتاريخ الالتحاق به، ويتم تقديم هذا لبنك البلاد حيث تحصل على القرض في أقل وقت وفترة سداد طويلة برسوم إدارية 1% من قيمة المبلغ التمويلي أو 5000 ريال أيهما أقل.