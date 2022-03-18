مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي قياس 1443 – 2022 للطالبات والطلاب

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عمر شويل - جدة تسجيل اختبار التحصيلي الذي يعد المعيار بل والمقياس الدقيق العادل لكافة الطلاب خريجي المرحلة الثانوية ، يساعد مؤسسات التعليم الجامعي في اختيار الطالب الأنسب، الذي استطاع أن يستوعب أكبر قدر ممكن من المقررات الدراسية في تلك المرحلة، لذلك ينبغي على كافة الطلاب التسجِيل المبكر في اختبار التحصيل الدراسي، وذلك باعتباره معيار القبول في التعليم الجامعي، وقد حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبار التحصيلي للطالبات والطلاب في خريجي تخصص علمي وأدبي في الاختبار، كما حددت مواعيد اختبار التحصيلي للعام الدراسي 1443 – 2022.

تسجيل اختبار التحصيلي

أيام قليلة ويبدأ تسجيل اختبار التحصيلي للطالبات والطلاب خريجي الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، وذلك المواعيد التي حددتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وغالبًا ما تدور أسئلة اختبار التحصيلي حول المواد الدراسية التي تمت دراستها في المرحلة الثانوية، فاختبار التحصيل الدراسي أدبي مثلًا تدور الأسئلة حول المواد النظرية من الفقه والحديث والتوحيد والتاريخ والنحو والصرف وغيرها.

بينما تدور أسئلة اختبار التحصيلي للقسم العملي حول مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات، ويتم تقسيم الأسئلة على الثلاث صفوف بنسبة 20% الصف الأول الثانوي، 30% الصف الثاني الثانوي، و 50% الصف الثالث الثانوي.

مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد التسجيل في الاختبار للطالبات والطلاب الفترة الأولى والثانية كالتالي:

يبدأ التسجيِل في اختبار التحصيلي ورقي باللغة العربية للطلاب في 23 مارس 2022.

ينتهي تسجيل الطلاب في 9 مايو 2022.

يبدأ التسجيِل في اختبار التحصيلي ورقي باللغة العربية للطالبات في 21 مارس 2022.

ينتهي تسجيل الطالبات في 9 مايو 2022.

تسجيل اختبار التحصيلي قياس

يستطيع الطالبات والطلاب التسجِيل في اختبار التحصيلي قياس في المواعيد المحددة بالطريقة التالية:

انتقل إلى رابط موقع قياس. ادخل على ملف المستفيد ثم سجل رقم السجل المدني وكلمة المرور. اضغط على تسجيل دخول قياس. اختر الاختبارات المتاحة للتسجيل، ثم اختر الاختبارات الورقية داخل المملكة. اضغط على اختبار التحصيل الدراسي، ثم حدد مقر الاختبار المناسب. حدد اليوم المناسب ووقت الاختبار. تأكد من صحة البيانات الشخصية، ثم وافق على التعليمات والشروط الخاصة باختبار التحصيلي.

في النهاية سدد رسوم اختبار التحصيلي من خلال الضغط على المتابعة إلى الدفع، من خلال فواتير سداد أو البطاقة الائتمانية.