نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى العروض والتخفيضات لشهر رمضان بالأسعار على كل منتجات هايبر بنده في المملكة السعودية في المقال التالي
تعتبر بندة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على ان توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات سواء مستلزمات تنظيف المنزل أو منتجات غذائية وخاصةً ونحن على أبواب دخول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض بندة في المملكة العربية السعودية بالاسعار من داخل المجلة، وتلك العروض والتخفيضات متوفرة في كافة فروع بنده بالمملكة العربية السعودية.
عروض بندة في المملكة العربية السعودية
توفر بندة الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي.
أسعار أخر العروض الرمضانية هايبر بنده
- يشمل العرض على طحين فاخر بسعر 9.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على مكرونة برفيتو متوفر بسعر 13.95 ريال سعودي.
- يشمل العرض على زبدة طبيعية غير مملحة المراعي متوفرة بسعر 18.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على كريم كراميل مع طقة من الكراميل رياض فود متوفرة بسعر 35.95 ريال سعودي.
- يشمل العرض على أرز سيلا بسمتي الوليمة 10 كيلو متوفر بسعر 54.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على زيت ذرة عافية تسعة لتر 82.95 ريال سعودي.
المزيد من عروض هايبر بنده السعودية
- يشمل العرض على دجاج فقيه 10*1100 جرام متوفر بسعر 129.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على جبنة كريم قابلة للدهن نادك 2*900 جرام متوفرة بسعر 29.95 ريال سعودي.
- يشمل العرض على زبادي طازج نادك قليل أو كاملة الدسم 2 كيلو متوفرة بسعر 11.95 ريال سعودي.
- توفر بندة عرض على الحلاوة الطحينية سادة الجميل 9.95 ريال سعودي.
- يشمل العرض على قاروص 1400 بسعر 18.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على شراب الزبادي يوناني ندي 330 مل بسعر 16.50 ريال سعودي.
- يشمل العرض على جبنة تشيدر كرافت 7+1*50 جرام متوفر بسعر 22.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى العروض والتخفيضات لشهر رمضان بالأسعار على كل منتجات هايبر بنده في المملكة السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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