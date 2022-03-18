أقوى العروض والتخفيضات لشهر رمضان بالأسعار على كل منتجات هايبر بنده في المملكة السعودية

تعتبر بندة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على ان توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات سواء مستلزمات تنظيف المنزل أو منتجات غذائية وخاصةً ونحن على أبواب دخول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض بندة في المملكة العربية السعودية بالاسعار من داخل المجلة، وتلك العروض والتخفيضات متوفرة في كافة فروع بنده بالمملكة العربية السعودية.

عروض بندة في المملكة العربية السعودية

توفر بندة الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي.

أسعار أخر العروض الرمضانية هايبر بنده

يشمل العرض على طحين فاخر بسعر 9.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على مكرونة برفيتو متوفر بسعر 13.95 ريال سعودي. يشمل العرض على زبدة طبيعية غير مملحة المراعي متوفرة بسعر 18.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على كريم كراميل مع طقة من الكراميل رياض فود متوفرة بسعر 35.95 ريال سعودي. يشمل العرض على أرز سيلا بسمتي الوليمة 10 كيلو متوفر بسعر 54.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على زيت ذرة عافية تسعة لتر 82.95 ريال سعودي.

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