قبل مكالمة بايدن.. سفينة حربية صينية تعبر مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع بالأمر قوله إن الترانزيت، الذى جاء قبل ساعات فقط من الموعد المقرر للمحادثات بين الرئيسين الصينى شى جين بينج والأمريكى جو بايدن، صادف أيضا وجود مدمرة أمريكية.
وقال المصدر الذى لم يكن مخولاً بالتحدث إلى وسائل الإعلام وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السفينة شاندونج أبحرت بالقرب من جزيرة كيموى الخاضعة للسيطرة التايوانية، والمعروفة أيضًا باسم كينمن، والتى تقع مباشرة مقابل مدينة شيامن بالبر الرئيسى، وكانت تحجبه سفينة حربية أمريكية.
وأضاف المصدر أن المدمرة "يو إس إس رالف جونسون" ، وهى مدمرة صواريخ موجهة من طراز "أرلى-بيرك" ، قد ألقت بظلالها على الحاملة الصينية التى لم يكن لديها طائرات على سطحها وأبحرت شمالًا عبر المضيق.
وقال المصدر إن تايوان أرسلت أيضًا سفنا حربية لمتابعة الوضع.
وامتنعت وزارة الدفاع التايوانية عن التعليق، بينما لم ترد بكين والبحرية الأمريكية على الفور.
وجاء الإبحار قبل حوالى 12 ساعة من إجراء الرئيس الأمريكى جو بايدن مكالمة هاتفية مع نظيره الصينى، شى جين بينج.
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