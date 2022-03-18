عون يستنكر الحديث عن دور لرئاسة الجمهورية فى التحقيقات مع مصارف بلبنان

جدة - نرمين السيد - استنكر الرئيس اللبنانى ميشال عون، ما أسماه بالحملات الإعلامية التى تحدثت عن دور لرئاسة الجمهورية فى الإجراءت القضائية التى اتخذت فى حق عدد من المصارف، معتبرا أن هذه الحملات هى قمة فى التزوير والافتراء والتضليل وهى نتيجة مؤكدة لحالة الفلتان التى يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والإمعان فى ضرب مؤسسات الدولة والقوانين، على حد وصفه.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم لرئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضى نديم عبدالملك والعضوين الجديدين فى الهيئة القاضى أحمد حمدان والإعلامى خليل الخورى اللذين أقسما اليمين تمهيداً لمباشرة مهامهما فى الهيئة، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوى.

وأكد عون أن كل ما نشر فى بعض الصحف اليوم وفى وسائل إعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعى عن "مواجهات" بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين هو من نسج الخيال ويهدف إلى تسييس هذا الملف القضائى واختراع معارك وهمية وربطها زورا بالاستحقاق الانتخابى النيابى المرتقب فى 15 مايو المقبل.

وقال إن رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً فى عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها أى علاقة بالإجراءات التى تتخذ، مشددا على أن الرئاسة تتابع فقط ملف التدقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان تنفيذاً للقانون الصادر فى هذا الشأن فى إطار مكافحة الفساد وكشف مسببى التدهور المالى الذى أصاب الدولة.

ولفت الرئيس عون إلى أن كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال إقرار خطة التعافى المالى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ومن ضمنها إقرار قانون الكابيتال كونترول، والتى يتوجب على الحكومة الإسراع فى انجازها.

ودعا الرئيس عون رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات إلى ممارسة دورهم كاملاً، معتبراً أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة لتأمين نزاهة الانتخابات النيابية وشفافيتها ومنع التجاذبات والمحافظة على القانون.