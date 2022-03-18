ميقاتى: استخدام الشعبوية فى التحقيقات مع القطاع المصرفى يسيئ للقضاء

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إن إستخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية فى مسار التحقيقات مع القطاع المصرفى يسىء إلى القضاء أولا وإلى النظام المصرفى فى لبنان ككل.





جاء ذلك فى اجتماع له اليوم مع وزير العدل هنرى خورى فى السراى الحكومى لبحث عدد من الملفات المتصلة بالوزارة.

وجدد ميقاتى مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة فى تصويب ما يحدث، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذى يترك انعكاسات مدمرة على القضاء أولا، وعلى إحدى الدعائم الاقتصادية فى لبنان، والتى سيكون لها دور أساسى فى عملية النهوض والتعافى- على حد وصفه.

وفى خلال الاجتماع، أكد ميقاتى أن الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل فى الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع فى البلد من النواحى كافة، خصوصا المالية.

وأضاف ميقاتى أن القضاء من حقه أن يحقق فى أى ملف مالى ومصرفى، خصوصا وأن استعادة المودعين فى المصارف حقوقهم هى الأولوية والثابتة الاساسية فى كل المفاوضات التى تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولى وكل الهيئات المعنية.

وأوضح أن مسار الأمور يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها، محذرا من وجود محاولات لتوظيف هذا التوتر فى الحملات الانتخابية معتبرا أن هذا الأمر خطير وسبق التحذير منه.

واتفق ميقاتى ووزير العدل على الطلب من مدعى عام التمييز القاضى غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة فى هذا الملف.

ويعيش القطاع المصرفى فى لبنان حالة من القلق على خلفية إجراءات قضائية تم اتخاذها تجاه عدد من البنوك أو رؤسائها بسبب تحقيقات متعلقة بحجز أموال للمودعين أو بسبب قضايا فساد مالى.