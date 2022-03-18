جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية كريستيان هوفمان فى تصريح اليوم الجمعة، إنه ستتم مناقشة وضع لاجئى الحرب الأوكرانيين وكيفية تقديم الدعم الدولى لهم. وأضافت "كما سيناقش الجانبان قضايا السياسة الأوروبية الأخرى مثل سيادة القانون، وسياسة المناخ والهجرة". وفى سياق آخر، قالت كريستيان هوفمان إن المستشار شولتز سيسافر إلى بروكسل يوم 24 مارس الجارى، للمشاركة فى قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" الخاصة برؤساء الدول والحكومات. وأضافت قائلة "سيكون الموضوع الرئيسى لقمة الناتو الخاصة هو الأزمة الروسية الأوكرانية وعواقبها على الحلف، وستتم مناقشة الإجراءات المتبعة لتطوير الناتو وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار الألمانى يستقبل رئيسة البرلمان الأوروبى الثلاثاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.