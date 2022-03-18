عاجل- هدف عسكرى مشروع.. تهديد روسى صريح للغرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى لقاء خاص مع قناة (روسيا اليوم)، أن العقوبات ضد روسيا تمثل نهجا واضحا للدول الغربية تهدف من خلاله إلى ردع روسيا ووضع نهاية لقوتها، وكذلك تحجيم الدور الروسى فى المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، لافتا إلى أن العقوبات جعلت روسيا دائما تعمل على دعم وتعزيز قواتها.

وأوضح أن الغرب اتخذ خطوات غير مسبوقة لفرض عقوبات على روسيا، لافتا أن الموجة الأخيرة من العقوبات شملت 5 آلاف عقوبة وإجراء تقييدى ضد روسيا، وهو رقم قياسى لا مثيل له.

وتابع وزير الخارجية الروسى، أن بلاده منفتحة على التعاون مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة، مشددا على أن روسيا دائما مستعدة للعمل على هذه المبادئ وستتصرف لمصلحة الشعب الروسى وشركائه.

وأكد لافروف أن هناك دولا لن توافق أبدا على العيش تحت قيادة الولايات المتحدة كالصين والمكسيك وروسيا، فلا أحد يمكن أن يجبرهم أو يملى عليهم ما يجب أن يفعلوه، مشددا على أن روسيا غير مستعدة أن تكون تحت طاعة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن أمريكا تمكنت من جذب كامل الغرب إلى جانبها لتحقيق مصالحها وهذا دليل قاطع على أن دول الاتحاد الأوروبى ودول الناتو أصبحت غير مستقلة، لافتا إلى أن دول أوروبا أصبحت على وشك وقف محاولاتها للدفاع عن استقلاليتها أمام واشنطن.

ونوه بأن العملية العسكرية التى أطلقها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كشفت عن الكثير من الوثائق عما يجرى فى الواقع، حيث تمكن عسكريو روسيا الاتحادية وقوات دونيتسك ولوجانسك بالعثور على وثائق للأركان الأوكرانية تكشف عن استعداد كييف لتنفيذ عمليات واسعة ضد دونيتسك ولوجانسك، مؤكدا أن العملية العسكرية الروسية قد حالت دون تحقيق ما تم التخطيط له من قبل الأوكرانيين فقد كانوا يخططون إلى إعادة الأراضى بالقوة العسكرية.

وأضاف سيرجى لافروف، أن الولايات المتحدة علمت أن إجراء الاختبارات البيولوجية على أرضها أمر خطير، فقامت بنقلها إلى أراض أخرى وكانت تزيد من إجراء هذه الاختبارات على الأراضى المجاورة والمحيطة بروسيا الاتحادية، وبالتالى فإن روسيا مصرة على أن هذه المسألة يجب أن ينظر فيها ضمن معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، وكذلك ضمن مجلس الأمن لأنها تشكل تهديدا للأمن العالمى.

وأكد لافروف أن "أى شحنات أسلحة تصل أوكرانيا من الخارج ستشكل هدفا عسكريا مشروعا لروسيا، ويجب أن يدرك الجميع ذلك باعتبار أن روسيا تقوم بتنفيذ عملية عسكرية هدفها إلغاء أى تهديد ضدها يأتى من الأراضى الأوكرانية".

وأوضح أن الغرب حاول تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا وهذه المساعى خلفت آثارا على الأوكرانيين، لافتا إلى أن موسكو ستحتاج بعض الوقت للتخلص من الإرث السلبى لتأثير الغرب على أوكرانيا.

ونوه وزير الخارجية الروسى، إلى أن بلاده لن تسمح بنقل منظومة الدفاع الجوى "إس - 300" السوفيتية من دول أخرى إلى أوكرانيا، واصفا هذا الأمر بالمستحيل.

وقال لافروف، "أود أن أُذكر جميع البلدان، التى قد تنظر فى هذه الفكرة، بأن الاتفاقيات والعقود الحكومية الدولية لا تسمح بإرسال مثل هذه الأسلحة السوفيتية إلى دول ثالثة".

وأضاف: "أفهم أن جميع القوانين الآن لا يحترمها الزملاء الغربيون، لقد كسروا بالفعل كل الاتفاقيات الدولية وحرمة الملكية الخاصة، ولكن أستطيع أن أقول إننا لن نسمح بتطور مثل هذه المخاطر ولن ندعها تتحقق".

كان وزير الدفاع السلوفاكى، فياتشيسلاف ناد، أعلن أمس الخميس أن بلاده مستعدة لتقديم منظومة الدفاع الجوى "إس-300" لأوكرانيا، بمجرد حصول براتيسلافا على بديل من الولايات المتحدة أو أى من الحلفاء فى "الناتو".