البيت الأبيض يحتفل بتوزيع نصف مليار جرعة لقاح كورونا وصلت 113 دولة

جدة - نرمين السيد - وقالت بساكى فى إحاطة إعلامية - وفق ما أورده البيت الأبيض على موقعه الإلكترونى- إننا لم نصل إلى هذه النتيجة بالصدفة. هذه شهادة على الجهود التى بذلتها الحكومة بأكملها على الصعيد المحلى.

وأضافت: "بينما نحتفل اليوم بتقديم نصف مليار لقاح للعالم، اسمحوا لى أن أكون واضحا: بدون تمويل إضافى من الكونجرس لدعم حملات التحصين، كان سيتعين على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقليل جهودنا الحاسمة والفعالة".

ويجب على الكونجرس أن يزود الإدارة على الفور بالتمويل العاجل الذى نحتاجه لمواصلة عمل كل من تحصين العالم وحماية الأمريكيين فى وطنهم.