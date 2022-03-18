قرعة يوروبا ليغ.. برشلونة في رحلة "خطيرة" إلى ألمانيا

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة ا ليغ"، التي أجريت الجمعة، عن مواجهات مثيرة، أبرزها رحلة برشلونة الإسباني إلى ألمانيا.

وأقيمت القرعة بنظام مفتوح لجميع المواجهات، حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة بعضهما البعض.

وأسفرت القرعة عن مواجهة "المتألق" برشلونة الإسباني أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني، الذي أخرج ريال بيتيس الإسباني وقدم مستوى قويا.

كما وضعت القرعة "الحصان الأسود" وست هام الإنجليزي، الذي يقدم مستويات مبهرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليون الفرنسي.

كما أوقعت القرعة ريد بول لايبزغ الألماني أمام أتالانتا الإيطالي، وبراغا البرتغالي أمام راينجرز الأسكتلندي.

وستقام مباريات ربع النهائي خلال أسبوع واحد في أبريل، فمباريات الذهاب ستقام في 7 أبريل، ومباريات الإياب ستقام في 14 أبريل.