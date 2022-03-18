أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة ا ليغ"، التي أجريت الجمعة، عن مواجهات مثيرة، أبرزها رحلة برشلونة الإسباني إلى ألمانيا.
وأقيمت القرعة بنظام مفتوح لجميع المواجهات، حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة بعضهما البعض.
وأسفرت القرعة عن مواجهة "المتألق" برشلونة الإسباني أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني، الذي أخرج ريال بيتيس الإسباني وقدم مستوى قويا.
كما وضعت القرعة "الحصان الأسود" وست هام الإنجليزي، الذي يقدم مستويات مبهرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليون الفرنسي.
كما أوقعت القرعة ريد بول لايبزغ الألماني أمام أتالانتا الإيطالي، وبراغا البرتغالي أمام راينجرز الأسكتلندي.
وستقام مباريات ربع النهائي خلال أسبوع واحد في أبريل، فمباريات الذهاب ستقام في 7 أبريل، ومباريات الإياب ستقام في 14 أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرعة يوروبا ليغ.. برشلونة في رحلة "خطيرة" إلى ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.