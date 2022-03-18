لم يخبرك بها أحد من قبل .. حيل سحرية مخفية في الواتساب 2022 تستحق التجربة

حيل مخفية في الواتساب، فمع التطور العلمي والتكنولوجي الذي حدث في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما وصلت له شبكات التواصل الاجتماعي من تطور سريع ومتلاحق، أصبح ضرورياً معرفة المشاكل التي من الممكن أن تواجهنا في التعامل مع هذه التقنيات الحديثة، لهذا نتعرف من خلال هذا المقال على كيفية التأكد من أن الشخص محظور من أحد الأصدقاء على الواتساب، وطريقة فك الحظر عني عبر الواتس آب.

حيل مخفية في الواتساب

الواتساب من أهم التطبيقات الحديثة التي يتم تنزيلها على الأجهزة الذكية، كما أنه أكثر البرامج الاجتماعية المستخدمة حول العالم، حيث يوفر التطبيق إمكانية تبادل الرسائل الكتابية والمقاطع الصوتية والفيديو والصور، ولكن بشرط أن يكون المستخدمين مسجلين في قائمة الأسماء على الهاتف، وكذلك يقدم خدمة الحظر الذي يخفي الأشخاص الغير مرغوب فيهم لأي سبب من الأسباب بينهم، ويمكن التحايل على هذا الحظر والتواصل مع الشخص الذي قام بحظرك على الواتساب، وذلك ما نحدده خلال الأسطر القادمة.

كيفية التواصل معه عبر إضافتك لمجموعة جديدة في واتساب

وعندما يقوم شخص ما بحظرك على الواتساب.

في هذه الحالة لا يمكنك إضافة الشخص الذي قام بحظرك لأي مجموعة جديدة.

ولكن يمكن أن يقوم شخص ثالث آخر من إنشاء مجموعة جديدة وإضافة رقمك ورقم الشخص الذي قام بحظرك.

كما يمكن لهذا الطرف الثالث بالخروج من المجموعة وتسليمك دور المسؤول وزمام المجموعة قبل تسجيل الخروج من الجروب.

وبهذا يمكنك التواصل مع الشخص الذي قام بحظرك.

طريقة فك حظرك مع الشخص الذي قام بحظرك بشكل مباشر

وهناك طريقة تمكنك من فك الحظر من الواتس آب مع الشخص الذي قام بحظرك بشكل مباشر بدون إنشاء أي مجموعات، وسوف تعاود الاتصال به بشكل طبيعي وذلك من خلال الخطوات البسيطة التاليــــة: