خطوات تقديم طلب الدعم في منصة إحسان ورابط التسجيل كمستفيد ومتبرع

منصة إحسان للأعمال الخيرية، وهي تابعة للملكة العربية السعودية كما أنها قد تم إنشاءها بهدف تعزيز قيم الانتماء الوطني للمجتمع، ومحاربة الفقر ومساعدة الفقراء، وهناك 11 لجنة إشرافية تشرف عليها وتقدم أفضل الخدمات للمحتاجين من خلال التبرعات التي تأتي لهم والمشاريع، فهناك الكثير من الأفراد الذين يحتاجون إلى دفع فواتير الكهرباء، وتصليح المنازل، وكسوة الملابس الشتوية، والطعام والماء وإجراء العمليات المجانية، كما أن إحسان الخيرية تتيح للمتعسرين السجناء الحصول على الحرية من خلال ترشيحهم عبر المنصة لدفع المبالغ المالية المتراكمة عليهم، مع ذكر عدد سنوات التي متبقية لهم والمبالغ المالية التي يجب سدادها، فيمكنك أن تقم بتبرعك بتلك المبالغ وخروجهم لأسرهم وذويهم.

شروط دعم منصة إحسان

منصة إحسان تهدف إلى المساواة بين المحتاجين ومساعدة الأشد احتياجا، رابط التسجيل في منصة إحسان، كما أنها تخدم فئات عديدة ومتنوعة مثل فرجت، والإغاثة، وتيسرت، والمشاريع، كما أنها تتيح عدة برامج منها الزكاة، غراس، كما يمكنك تقديم هدية لشخص ما كتبرع، والأضحية والتبرع الدوري الشهري، شروط الاستحقاق لسداد الديون، حتى تقم بمساعدة من يحتاج إلى المساعدة بدون قلق أو خوف، ويحصل قلبك على الطمأنينة، ولكن هناك بعض الشروط التي معلن عنها حتى يتم تقديم الدعم والمساعدة لمن يحتاج من المواطنين السعوديين، ومن أهم تلك الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن تكون البيانات صحيحة.

طريقة تقديم طلب الدعم في إحسان

في خطوات بسيطة ستتمكن من التقديم على طلب الدعم عبر منصة إحسان الخيرية كمستفيد أو متبرع، وبعد التحقق من أهليتك سوف يتم الموافقة على طلبك، كما يمكنك التبرع السريع بدون أن يعرف أحد بياناتك من خلال المنصة الإلكترونية لإحسان، وسوف يتم ذلك من خلال الدخول إلى رابط منصة إحسان للتسجيل، ويجب تقديم بريد إلكتروني يكون سعودي وأسم المستخدم، وكتابة رقم الجوال صحيح، وبعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة التحقق من هويتك عبر البريد الإلكتروني، ثم ستقم بالدخول مرة أخرى حتى تختار البرنامج الذي تحتاج إليه أو تبرعك لهذا الشخص.

أهداف منصة إحسان الخيرية

من أهم أهداف منصة إحسان الخيرية أنها تقم بدفع الفواتير المتأخرة للمحتاجين، ودفع الديون المتراكمة على السجناء المتعسرين، حيث أنها تساعد جميع المحتاجين والفقراء في المملكة العربية السعودية، من فرجت وتيسرت، وهناك إغاثة المحتاجين لإجراء العمليات الجراحية للكلى وأيضاً العمليات الجراحية في جميع التخصصات، وإخراج الماء من الآبار، فهي لها أهداف عديدة وسامية، وكما ذكرنا فأنه يوجد 11 مشرف على المنصة منهم وزارة الصحة، وزارة الداخلية، التعليم، العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي، والآخرين من يشرفون على المنصة الإلكترونية لإحسان الخيرية.