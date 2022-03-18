مباشراً هنا . موعد مباراة الطائي والشباب في الدوري السعودي والتشكيل وترقب نتيجة الشباب ضد الطائي

تختتم اليوم منافسات الجولة 25 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، بثلاث لقاءات أولها هو مباراة الطائي والشباب السعودي، اللقاء الذي يحتضنه ملعب الأمير عبد الله بن مساعد بن جلوي ملعب نادي الطائي، اللقاء اليوم يدخله الفريقين بهدف واحد وهو الفوز، الطائي يسعى لحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة الخطر، والشباب السعودي يسعى للفوز هو الأخر للإستمرار في دائرة المنافسة على اللقب، وكان الفريقين قد تقابلا في الدور الأول وفاز الليوث بثلاثية نظيفة، ويسعى فريق الطائي للثأر اليوم من الشباب.

يدخل الطائي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، ويبتعد عن صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير فريق الباطن ب 4 نقاط فقط، جمع الطائي نقاطه من الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة سجل 23 وأستقبل 39 هدف، بينما فريق الشباب قبل المباراة يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة، جمعهم من لعب 24 مباراة حقق الفوز في 13 وتعادل في 7 وخسر في 4 مباريات، سجل مهاجموه 44 هدف واستقبلت شباكه 29 هدف.

موعد مباراة الطائي والشباب اليوم