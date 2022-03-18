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طريقة عمل جلاش البيتزا، نقدم في هذه المقالة أسرع وصفات لطريقة عمل الجلاش، التي لا تأخذ وقت أو مجهود ويوجد الكثير من الأشخاص يقوموا بعمل هذه الطريقة، جلاش البيتزا المفضلة لكثير من الأطفال والكبار، ونقدم في هذه المقالة العديد من الواصفات المميزة، طريقه سهله وبسيطة وبمكونات توجد في المنزل. أسهل طريقة لعمل الجلاش البيتزا المكونات: نص ف كيلو جرام لفه من الجلاش .

كوب كبير من السمنة البلدي .

ربع كيلو جرام من ال زيتو ن المخلل .

فلفل ألوان( أخضر، أحمر، أصفر ) .

ربع كيلو من لانشون فراخ أو لحمه .

ربع كيلو من الجبنة الرومي .

كميه من الجبنة المونزيلا .

اثنان من حبه الطماطم .

كوب من الحليب.

واحدة من البيض. طريقة تحضير جلاش البيتزا

تحضير مبشرة لبشر الجبنة الرومي . تحضير الطماطم بعد تقطيعها مكعبات صغيرة . تحضير الفلفل الألوان( أخضر، أصفر، أحمر ) أو فلفل حار حسب الرغبة بعد تقطيعها مكعبات صغيرة . تحضر اللانشو ن بعد بشرة في المبشرة . تحضير الزيتون المخلل بعد تقطيعها شرائح . إضافة ص ي نيه فارغه مدهونه من السمنة البلدي . إضافة بوله فارغه لإضافة جميع مكونات الحشو . إضافة ص ي نيه فارغة مدهونه من السمنة البلدي . إضافة نصف كميه لفه الجلاش . ثم نقوم بفرد نصف كميه الجلاش في الصينية . إضافة السمنة البلدي لنقوم بدهن الجلاش من السمنة . تحضير الحشوة . إضافة جميع الحشوة على نصف كميه الجلاش ونقوم بقرد الحشوة جيدا حتى ننهى الكميه . إضافة نصف كميه الجلاش فوق الحشوة . إضافة السمنة البلدي نقوم ب دهن باقي كميه السمنة على الجلاش . ثم نقوم بتقطيع نصف الجلاش إلي مربعات كبيرة قبل دخولها الفرن . تحضير كوب الحليب . إضافة البيضة في الحليب ورشه صغيرة من الفلفل الأسود على الحليب والبيض . ثم نقوم بتقليب الحليب جيدا . إضافة الحليب بالبيض على صينيه الجلاش قبل دخولها الفرن . تحضير الفرن على درجه حرارة ١٨٠ ثم نقوم بدخول الصينية إلى الفرن لمده ٢٠ دقيقه حتى يبقا لونها ذهبي . تحضير طبق للتقديم ثم نقوم بتقطيع الجلاش في طبق التقديم ونقوم بتزيين الجلاش بالبقدونس . عمر شويل - جدة طريقة عمل جلاش البيتزا في المنزل - ثقفني

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