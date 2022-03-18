نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسم يقترب.. موعد مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والحزم ، استكمالًا لمباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، وفي يومها الثاني ضمن مرحلة الإياب أو الدور الثاني الحاسم، يستضيف مساء الجمعة، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي ستحسم بشكل كبير، شكل جدول دوري المحترفين السعودي ، والتي تجمع بين المتصدر ومتذيل الترتيب، فريقا الحزم والاتحاد .

خلال السطور المقبلة، سنتناول بالتفاصيل كواليس وآخر مستجدات و موعد مباراة الاتحاد والحزم والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد والحزم في الدوري السعودي .

مباراة الاتحاد والحزم

مواجهة جديدة، مرتقبة وحاسمة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، تجمع متصدر البطولة ومتذيل جدول الترتيب حاليًا.

حيث يسعى الإتي إلى تسجيل فوز جديد هو الـ19 له هذا الموسم، من أجل الاقتراب أكثر من حلم اللقب التاسع.

بينما يأمل حزم الصمود في الإبقاء على حظوظه الصعبة في المشاركة العاشرة بـ الدوري السعودي .

فيما يلي نستعرض أولًا نتائج الجولة 24 وجدول الدوري السعودي قبل انطلاق الأسبوع 25:

وهذا جدول مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :

علمًا بأن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري السعودي ، ستُجرى على مدار 3 أيام.

حيث تُلعب في اليوم الأول (الخميس)، ثلاث مباريات، أولها هي مباراة الفيصلي والفتح والتي انتهت بفوز العنابي بهدف، وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة ضمك والاتفاق .

كما أقيمت مباراة النصر والفيحاء ، وانتهت بفوز العالمي.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الجمعة، بإقامة 3 مباريات أيضًا، تبدأ بـ مباراة الطائي والشباب ثم مباراة الحزم والاتحاد ، وتُختتم بـ مباراة الهلال والأهلي .

على أن تُختتم مباريات الأسبوع يوم السبت، بإقامة لقاءين، الأول مباراة الباطن والرائد ، وأخيرًا مباراة أبها والتعاون .

نادي الاتحاد

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الاتحاد السعودي ، نبدأ تغطيتنا للحدث الهام.