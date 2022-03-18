طريقة التسجيل في مسابقة برمجان العربية 1443 وأربح 150 ألف ريال

خلال التعاون المشترك بين وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية سمو الأمير بدر بن عبد لله بن فرحان، تم فتح باب التسجيل في مسابقة برمجان العربية، حيث يتم خلق تنافس كبير بين المتسابقين خلال المسابقة، لتقديم أفضل ما لديهم في التقنيات الحديثة اللازمة لتدعيم اللغة العربية بين لغات العالم، فقد بلغت قيمة الجوائز الخاصة بالفائزين خلال المسابقة مليون ريال سعودي، ويمكن للراغبين في التنافس التقديم في المبادرة بشكل إلكتروني والربح 150 ألف ريال.

مجالات مسابقة برمجان العربية 1443

تم تحديد المجالات التي من خلالها يستطيع المتنافسين المشاركة فيها خلال المسابقة، وهي كما يلي:

​مجال الشعر العربي، يهدف هذا المجال في تقديم أحدث التقنيات، والتي تساعد على استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في تعديل الأخطاء التي قد تحدث عند كتابة الشعر والخاصة بالوزن والقافية، وابتكار طرق تساعد في توفير نماذج شعر جاهزة

​مجال المعجم العربي، فمن خلاله يتم تمكين المعاجم الخاصة باللغة العربية الإلكترونية فيما يخص جهات الدلالات والصرف.

​مجال التطبيقات التعليمية فمن خلالها يتم التسابق على تقديم أفضل التطبيقات الحديثة التي ترسخ لغتنا العربية في أذهان الأطفال ومعرفتهم بأصولها جيدا.

مجال الألعاب اللغوية.

الجوائز المالية في المسابقة

تم تخصيص مبلغ قدره مليون ريال سعودي للمسابقة، حيث يتم تحديد الجوائز المالية بناء على المستويات الخاصة بالتحدي، ففي مجال الشعر العربي والمعجم العربي والألعاب اللغوية تتراوح الجوائز ما بين 150 إلى 20 ألف ريال سعودي، فأعلى جائزة تبلغ 150 ألف للفائز الأول، والفائز الثاني يحصل على 80 ألف، والفائز الثالث 50 ألف وحتى 20 ألف للفائز الرابع.

التسجيل في مسابقة برمجان العربية 1443

كشفت وزارة الثقافة السعودية، بأن الاشتراك في المبادرة الخاصة بتعزيز وإحياء اللغة العربية والمعروفة باسم “برمجان العربية” ستكون عن طريق شبكة الإنترنت، فعلى الراغبين في الاشتراك في المسابقة، تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمسابقة برمجان العربية، مع العلم بأن أخر موعد يتم فيه استقبال طلبات الاشتراك في المسابقة إلكترونيا هو 5 شوال1443 الموافق بالتقويم الميلادي 6 مايو 2022م، حيث أن تبدأ أولى منافسات المسابقة في يوم 25 من شهر مايو القادم.