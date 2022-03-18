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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم اللوحة وبرقم الهواية ٬ توفر وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للمواطنين سوا كانوا من المقيمين أو من المواطنين السعوديين وسوف نقدم أكثر من طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية للمواطنين والمقيمين في مدن وأجزاء من المملكة العربية السعودية كا الاستعلام برقم اللوحة و رقم الهوية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

بالإضافة إلى رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية ، أتاحت منصة أبشر الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة بعد استلامها ، ويمكنك معرفة كافة تفاصيل المخالفة من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع بوابة أبشر.

اختر الخدمات الفردية ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر باستخدام (اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية).

اختر قسم الخدمات المرورية من خلال بوابة أبشر الضغط على استعلام عن المخالفات المرورية مع رقم المخالفة.

اكتب جميع البيانات المطلوبة (اسم مالك المركبة ورقم الترخيص ورقم لوحة المركبة).

الضغط على الاستعلام برقم المخالفة.

انتظر قليلاً وستظهر المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

الاستفسار عن المخالفات المرورية عن طريق لوحة الأرقام هي طريقة أخرى لمعرفة تفاصيل المخالفات المرورية التي تم ضبطها عليك ، ويمكنك فعل ذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر.

انقر فوق الاستفسارات الإلكترونية.

اختر حركة المرور.

اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية أدخل رقم اللوحة بشكل صحيح.

أدخل رمز التأكيد الذي يظهر أسفل الشاشة.

اضغط على كلمة استعلام عن المخالفات المرورية.

إظهار التفاصيل الكاملة للمخالفات المرورية.

ما هي طريقة سداد غرامات المخالفات المرورية

بعد تحديد رقم الاستفسار عن المخالفات المرورية تعرف على طرق دفع المخالفات .. هناك أكثر من طريقة لدفع قيمة المخالفات المرورية: ماكينات الصرف الآلي: يمكنك دفع غرامات المخالفات المرورية عن طريق إدخال رقم البطاقة واختيار اللغة العربية ثم الخدمات الحكومية ثم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم اختيار المخالفات المرورية لعرض قيمة المخالفة التي تقوم بها. يمكنك الدفع مباشرة من خلال النقر على خيار الدفع بعد التأكد من أن لديك رصيدًا كافيًا لدفع الغرامة. قم بتحويل قيمة المخالفة المرورية إلى حسابك الخاص لدى أحد البنوك

كيفية الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية

قدمت إدارة المرور السعودية رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية لمعرفة المخالفات عبر الهاتف ، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً. تعتبر خطوة “رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية” من أسهل الطرق للاستعلام عن المخالفات. وهي تشمل الأرقام التالية:

الاتصال على 989: بالاتصال بهذا الرقم يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق إدخال رقم السجل المدني (رقم الهوية للمواطن ورقم الإقامة للمقيم).

رقم 88993: يمكنك التواصل والاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق إرسال رسالة برقم الإقامة أو رقم الهوية.

اتصل بالخط الساخن 920020405 أو 00966114419688.