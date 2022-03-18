عاجل- إجراء دبلوماسى بلغارى مفاجئ ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة الروسية فى بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة، ردا على سؤال بهذا الشأن - "نعم نؤكد هذه المعلومات". وفى السياق ذاته، طالبت وزارة الخارجية البلغارية الدبلوماسيين الروس بمغادرة أراضى البلاد خلال 72 ساعة.

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