عاجل- روسيا تكشف عن هجوم صاروخى أوكرانى على أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية اليوم الجمعة - "لقد حددت القوات المسلحة الروسية إحداثيات إطلاق الصواريخ الباليستية الأوكرانية من أجل التصدى للهجمات الصاروخية وحماية المواطنين الأوكرانيين من الهجمات الجديدة للنظام فى كييف"، مشيرا إلى تدمير صاروخين روسيين من طراز "إسكندر" لمنصات إطلاق القوميين الأوكرانيين.

وأضاف: "تعرضت المناطق السكنية فى مدينة ميليتوبول فى ليلة 18 مارس لهجوم بصواريخ "توشكا - أو" ذات رؤوس حربية عنقودية من الأراضى، التى يسيطر عليها نظام كييف"، مؤكدا صد أنظمة الدفاع الجوى الروسية لهذا الهجوم على المدنيين فى المدينة.

ووصف كوناشينكوف "استخدام الصواريخ الباليستية من قبل نظام كييف ضد المدنيين بـ"الجريمة" من قبل القيادة الأوكرانية".