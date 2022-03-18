إيطاليا: الدول الأوروبية تهدف لضرب الاقتصاد الروسى لدفع بوتين للمفاوضات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، اليوم الجمعة، أن هدف الدول الأوروبية هو "ضرب الاقتصاد الروسى بقوة أكبر" لإجبار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على وقف العملية العسكرية على أوكرانيا ودفعه إلى طاولة المفاوضات.





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