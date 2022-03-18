عاجل- 183 طائرة.. روسيا تعلن حصيلة صادمة لعمليتها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال كوناشينكوف فى تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أن القوات الروسية استهدفت أيضا 81 منشأة عسكرية أوكرانية منها 8 مستودعات للذخيرة و4 قاذفات للصواريخ و3 مراكز للقيادة و28 موقع لتخزين المعدات العسكرية. وأضاف كوناشينكوف أنه تم تدمير ما مجموعه 183 طائرة بدون طيار و1406 دبابات ومركبات قتالية مدرعة و138 قاذفة صواريخ متعددة و535 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و1197 مركبة عسكرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

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