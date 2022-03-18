البحرين وتونس تبحثان تعزيز التعاون المشترك فى المجالات التعليمية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالى البحرينى الدكتور ماجد بن على النعيمى، مع وزير التربية التونسى فتحى السلاوتى ووزير التعليم العالى والبحث العلمى التونسى منصف بوكثير، سبل تطوير التعاون الثنائى فى المجالات التعليمية.





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