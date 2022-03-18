عاجل- أوكرانيا تنضم للاتحاد الأوروبى.. تحرك مفاجئ

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فون دير لاين - فى تغريدة على موقع "تويتر" - أن المفوضية ستتقدم بمسار الانضمام الأوكرانى، لافتة إلى تخصيص 300 مليون يورو لأوكرانيا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، قالت فى وقت سابق، إن الطريقة التى نرد بها اليوم على الهجوم الذى تشنه روسيا على أوكرانيا ستحدد مستقبل أوكرانيا وكذلك مستقبل اتحادنا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يتخلص من اعتماده على روسيا للحصول على الطاقة وأن الأحداث الأخيرة جعلت الاتحاد يواجه مسؤولياته فى مواجهة واقع جديد.