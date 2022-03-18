لافروف: استراتيجية الغرب فى أوكرانيا تهميش روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، وأذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول التى فرضت عقوبات على روسيا وضعت تحت ضغط وتهديد من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن استراتيجية الغرب فى أوكرانيا هى تهميش روسيا وردعها وتقويض تطورها الاقتصادى.

ولفت لافروف إلى أن روسيا لاعب صغير فى حرب المعلومات العالمية التى تهيمن عليها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه فى 2021 اقترحنا على الدول التى تعتبر أعضاء فى معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية لوضع آلية قانونية تستخدم لمصلحة الجميع.

وقال وزير الخارجية الروسى إن الرئيس الأوكرانى يعول على أن أمريكا والدول الغربية سيفرضون على بايدن اتخاذ سياسة أكثر عدائية ضد روسيا.