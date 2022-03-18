سفارة روسيا بواشنطن تطالب أمريكا بالكشف عن أنشطتها البيولوجية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن اليوم مجدداً ضرورة قيام الولايات المتحدة بالكشف فوراً عما وصفته بالمعلومات المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية فى معامل أوكرانية.





وقالت السفارة الروسية فى بيان مقتضب فيما يتعلق بهذا الشأن "إننا نطالب الجانب الأمريكى بالكشف عن المعلومات المتعلقة بنشاطه البيولوجى العسكرى فى معامل على أراض أوكرانية، وذلك فى أسرع وقت ممكن". وتساءلت السفارة الروسية قائلة: إذا كان البنتاجون يقف وراء هذه الأنشطة، فما هى جدوى الحديث عن الأبحاث السلمية؟ وما هو نوع الأبحاث السلمية الذى سنتحدث عنه إذا كان هناك حديث فيما يتعلق بهذا الشأن؟

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