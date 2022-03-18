من مسافة صفر.. فيديو لضرب آلية عسكرية روسية بأوكرانيا

نشر الجيش الأوكراني لحظات إطلاق صاروخ مضاد للدروع على آلية عسكرية روسية من مسافة قريبا للغاية.

وكانت اللقطات توثق لحظة إطلاق الصاروخ على شاحنة، قيل إنها للقوات الخاصة الروسية، بحسب صحيفة "الصن" البريطانية.

وجاءت اللقطات من الأعلى ومن الجانب، فاللقطات الأولى جمعتها طائرة مسيّرة كانت تحلّق في المكان، بينما يبدو أن اللقطات الثانية صوّرتها كاميرا مثبته في جسد الجندي الذي أطلق الصاروخ، أو بجانبه.

ولم يكن يفصل الجندي عن المركبة سوى أمتار معدودة.

وأظهر الفيديو كرة نار اشتعلت في المركبة لفترة وجيزة، لكنها وصلت السير بترنح، حيث اصطدمت بإشارة في الطريق وانحرفت على جانبه.

ووقع الحادث في منطقة كوزاشا لوبان، القريبة من خاركيف المتاخمة للحدود مع روسيا.

واعتبرت صحيفة "الصن" البريطانية، التي نشرت الفيديو، أن الهجوم أحدث الكمائن التي تنصبها القوات الأوكرانية للمركبات العسكرية الروسية الممتلئة بالجنود أثناء سيرها على الطرقات.

وكانت القوات الأوكرانية كثفت من نشر الفيديوهات التي تظهر لحظات استهداف الآليات العسكرية الروسية في الأيام الأخيرة، في محاولة على ما يبدو لإظهار الخسائر في صفوف الجيش الروسي ورفع المعنويات.

وفي المقابل، يواظب الجيش الروسي على نشر مقاطع فيديو تظهر الضربات التي يسددها للقوات الأوكرانية.

وتقول تقارير إخبارية إن أحد تكتيكات الجيش الأوكراني في الحرب، يقوم على استخدام الطائرات المسيّرة لرصد المركبات العسكرية الروسية.

وفي وقت لاحق، يرسل مشغّل الطائرة رسالة إلى القوات الموجودة على الأرض لكي تستعد لضرب الهدف القادم.

وفي حالات أخرى، تشارك الطائرات المسيّرة في استهداف مركبات الجيش الروسي.