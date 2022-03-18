كلوب يكشف تطورا "صادما" بشأن إصابة محمد صلاح

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، الجمعة، إن محمد صلاح نجم فريقه "شعر بألم" في قدمه بعد مشاركته أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأربعاء.

وسيكون لقاء نوتنغهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد المقبل، الأخير للاعبي ليفربول الدوليين قبل انضمامهم لمنتخباتهم خلال توقف مارس الدولي.

وأوضح كلوب خلال مؤتمر صحفي: "محمد صلاح شعر بألم طفيف في قدمه بعد المباراة، وواصل: "علينا أن ننتظر ونرى".

وأضاف "ترينت أليكساندر أرنولد ستمنعه الإصابة من المشاركة ضد نوتنغهام فورست يوم الأحد، ولن يشارك مع إنجلترا أيضا".

وشارك النجم المصري بديلا في انتصار ليفربول على أرسنال بهدفين دون رد الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشعر محمد صلاح بألم في قدمه خلال مباراة برايتون السبت الماضي وغادر الملعب في الشوط الثاني قبل أن يبدأ لقاء أرسنال على مقاعد البدلاء.

وينتظر انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم يومي 25 و29 مارس الجاري.