عاجل- روسيا تحذر العالم بشأن سلالة كورونا «أوميكرون الخفى»

جدة - نرمين السيد - وأوضح علماء الفيروسات، وفقا لما ذكرته العربية نت، أن المصابين بأوميكرون الخفى يفقدون حاسة الشم، وقد رصدت إصابات كثيرة فى الصين وألمانيا، ويعتقد أن السبب على الأرجح، هو المهاجرون الذين لا يتمتعون بمناعة ضد المرض.

من جهته، قال ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسى، "نظرًا لوجود معدلات مرتفعة للعدوى، فإن البديل الفرعى BA.2 من "أوميكرون" لديه فرصة ليصبح قريبًا السلالة السائدة فقد تم تسجيل أرقام قياسية من الحالات فى ألمانيا خلال الأيام الأخيرة.

كما أعلنت السلطات الصينية يوم الاثنين، عن تفش قياسى فى عشرات المدن الصينية، فى معظم الحالات، تحدد الإصابة بنوع فرعى من "أوميكرون" BA.2".

يأتى هذا، فى الوقت الذى أبلغت الصين عن آلاف الحالات المحلية الجديدة من إصابات كورونا حيث قاد متغير أوميكرون أسوأ تفش فى البلاد منذ انتشار الفيروس فى ووهان أوائل عام 2020، وفقا للجنة الصحة الوطنية (NHC).