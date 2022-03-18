عاجل- عمدة كييف يعلن ضحايا ومصابى القصف على بودولسك

جدة - نرمين السيد - أعلن "فيتالى كليتشكو" عمدة العاصمة الأوكرانية (كييف) اليوم الجمعة أن شخصا واحدا قتل وأصيب 19 آخرون جراء القصف الذى تعرضت له إحدى المناطق السكنية فى مقاطعة "بودولسك" بالعاصمة اليوم.





وقال كليتشكو - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن من بين المصابين أربعة أطفال، مشيرا إلى أن القصف تسبب فى تدمير ستة منازل وحضانات أطفال ومدرسة.

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