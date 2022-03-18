“بالرقم الامتحاني” رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2021 – 2022 وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية تزايدت عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول نتائج القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية، حيث يعيش الطلاب حالة من التوتر نظرًا لأهمية هذه النتيجة في تحديد مستقبلهم الدراسي، ومن جانبها قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن اقتراب ظهور نتائج القبول الموازي، للقبول فى الجامعات العراقية والكليات، وخلال مقالنا اليوم سوف نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية بالرقم الامتحاني

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم الإعلان عن النتيجة وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة تسهيلًا على الطلاب وتوفير للوقت والجهد، ويتم ذلك عبر اتباع عدة خطوات تتمثل في الآتي:

في البداية يتم الدخول على الرابط المباشر لوزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية للموقع.

اختيار أيقونة “نتائج الطلاب”.

النقر على “الاستعلام عن نتائج القبول الموازي”.

تحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب.

إدخال الرقم الإمتحاني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

النقر على زر “استعلام”.

سيتم عرض النتيجة على الفور.

شروط القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في طلاب القبول الموازي للالتحاق بالجامعات العراقية وهي:

ألا يقل مجموع الطالب التراكمي عن ثلاثة درجات حتى يتمكن من الالتحاق بالكليات الطبية.

ألا يقل مجموع الطالب التراكمي عن أربع درجات كحد أدنى حتى يتمكن من الالتحاق بكليات الهندسة.

ألا يقل مجموع الطالب التراكمي عن خمس درجات كحد أدنى حتى يتمكن الطالب من الالتحاق بكليات العلوم.

ألا يقل مجموع الطالب التراكمي عن ستة درجات حتى يتمكن الطالب من الالتحاق بباقي كليات ومعاهد العراق الأخرى.

معدلات ونسب القبول في الجامعات العراقية