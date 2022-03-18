تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

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عمر شويل - جدة منذ إعلان وزارة الموارد البشرية عن فتح باب تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهناك بحث دائم حول طريقة التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، باعتبارها الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، حيث أعلنت في الآونة الأخيرة عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور في سبيل للمساهمة في تحسين الحالة الاجتماعية، وبالتالي تتحسن الأحوال المعيشية، وذلك من خلال دراسة الحالات التي تستحق الدعم، وهذا ما سوف نتعرف عليه سويا متابعي موقع ثقفني.

تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أرست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور، وفتحت باب التسجيل من أجل توفير الدعم المادي الذي يساند الأسر الأشد احتياجاً، ويساعدهم في توفير المتطلبات الأساسية، كما أتاحت للقادرين منهم فرص تدريبية وتأهيلية متطورة، بحيث تساهم في تحول تلك الأسر من الحاجة إلى الاستقلال والاعتماد على النفس، معتمدة في ذلك على أموال الزكاة وغيرها من مصادر الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم التقديم في الضمان الاجتماعي المطور عبر دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالخطوات التالية:

أولا، لابد من الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. أدخل رقم الهوية الوطنية، ثم قم بتحديد تاريخ ميلادك الهجري، ورقم الهاتف الخاص بك. بعد ذلك اكتب رمز التحقق من الصورة التي أمامك. اضغط على تحقق، ثم أدخل رمز التوثيق المرسل عبر رقم الجوال. انتقل إلى الملف الموحد ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة. وافق على الإقرار ثم قدم الطلب.