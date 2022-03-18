رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد للحصول على مساعدات مالية

الكثير من الفقراء والمساكين يحتاجون إلى معونة مالية وتبرعات حتى تساعدهم على المعيشة وتخطي المحن، ويبحثون عن المؤسسات والأماكن التي توفر لهم ذلك، ومن خلال منصة إحسان الخيرية ستستطيع أن تحصل على دعم مالي لك بدون مقابل، فهذه المنصة تساعد جميع الأفراد من خلال التبرعات المالية من المواطنين القادرين على ذلك، والمؤسسات الحكومية وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمحتاجين والفقراء، وشراء الملابس اللازمة لهم، وعلاجهم بالمجان، وتجهيز المستشفيات للعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها بالمجان أيضاً، وتوزيع الغذاء والماء للمحتاجين وتسكين من لا يوجد له إيواء وتجهيز منزل خاص به، وتوفير فرص العمل للمحتاجين، ودفع الفواتير ويكون كل هذا للأشد احتياجا.

ماهي منصة إحسان

منصة إحسان هي المنصة الإلكترونية التي قد تم إطلاقها حتى تساعد جميع المحتاجين حول العالم، سداد إيجارات الأسر المتعسرة، ويأتيها تبرعات من كافة المؤسسات والديوان الملكي للمساعدة وتحسين المعيشة، وهناك فرجت للمتعسرين من السجناء الذين لديهم قد تكاثرت عليهم الديون، وتم حبسهم لذلك فقط فيمكنك أن تتقدم بدفع المبالغ المتعسرة وتكون مكتوبة في المنصة الإلكترونية، طلب مساعدة مالية من المنصات الخيرية، والمدة المتبقية للسجين ويمكنك أن تقم بدفع التعسر المالي وإفراح أسرة برجوع رب المنزل لهم أو ربة المنزل، فإحسانك مستمر للعمل الخيري، كما أنه يمكنك أن تقم بالتسجيل في منصة إحسان حتى تحصل على التبرع المناسب لك، أو التقديم على طلب الخدمة التي تريدها، فهناك بعض البرامج التي تساعدك في تحقيق حلمك.

رابط التسجيل في منصة إحسان

إذا كنت تريد أن تحصل على مبلغ مالي يساعدك على المعيشة أو تلبية ما تحتاج إليه، كل ما عليك هو الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان، وملئ البيانات المطلوبة، إذا كنت من المواطنين الجدد وتريد أن تحصل على حساب خاص لك، فسوف تقم بإدخال البريد الإلكتروني والاسم، وسوف يظهر لك بيانات يجب أن تقم بكتابتها صحيحة حتى يتم التأكد من الهوية وإثبات ما تحتاج إليه من غذاء أو إفراج أو تيسير، أو إجراء عمليات جراحية، أو الكسوة، أو التعسر، والإغاثة للمتعسرين والمحتاجين للمياه أو الطعام، وسوف يتم مراجعة بياتك وعند التأكد سوف يتم التواصل معك، وإذا كنت تريد أن تقم بالتبرع ومساعدة الفقراء فيمكن أن تتبرع سريع بدون ذكر اسمك أو التسجيل في المنصة.