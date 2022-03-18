نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية تطلب من المستفيدين تحديث رقم الجوال في ابشر لضمان استقبال رمز التحقق في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الأخيرة إعلان بيان رسمي هام من جانب التأمينات اأبشرماعية السعودية للمواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن بعض الاجراءات الهامة التي يجب على المستفيدين الالتزام بها من تحديث رقم الجوال الخاص بهم في منصة ابشر، حيث قامت بنشر هذا البيان من خلال الحساب الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك لتوعية المستفيدين ببعض الإجراءات والتعليمات الهامة التي تفيدهم بشكل كبير في استمرار الحصول على الدعم الخاص بهم والمقدم من المؤسسة رسميا بشكل شهري، وسوف نستعرض الآن كافة التفاصيل الخاصة بقرار التأمينات الاجتماعية بشأن تحديث المستفيدين رقم الجوال عبر منصة ابشر.

التأمينات الاجتماعية تطلب من المستفيدين تحديث رقم الجوال في ابشر

وقد نشرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية بيان رسميا صباح اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر مارس، يتضمن الطلب من المستفيدين بضرورة الالتزام بتحديث رقم الجوال الخاص بهم من خلال منصة ابشر، حيث أوضحت الهدف من هذا التحديث والذي يتمثل في ضمان ربح رقم رمز التحقيق، حيث أكدت ان هذا يعتبر بمثابة امر ضروري يجب الالتزام بإجرائه في اسرع وقت من جانب المستفيدين بجميع انحاء المملكة العربية السعودية والذين يحصلون على معاشات التأمينات الاجتماعية بشكل شهري، حيث يتم التوجه مباشرة الى موقع منصة ابشر الالكترونية وتسجيل الدخول من خلال الحساب الرسمي الخاص بالمستفيد، على ان يتم اختيار تحديث البيانات ومن ثم تحديث رقم الجوال الخاص به بشكل صحيح عبر الموقع.