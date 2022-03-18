نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل تحديث PUBG Mobile الجديد أحدث إصدار 1.9.0 من موقع لعبة بوبجي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت لعبة ببجي موبايل الأصلية عن ضرورة تنزيل تحديث PUBG Mobile الجديد المُعلن عنه رسمياً لشهر مارس برقم إصدار 1.9 للحصول على المزايا والإضافات الجديدة، وسبب ضرورة التحديث المبكر للعبة هو عدم تمكين اللاعبون على الإصدارات المختلفة من دعوة بعضهم البعض للعبة، بالإضافة إلى الحصول على مكافآت التحديث المعلن عنها خلال الفترة المحددة، لذلك يجب تثبيت التحديث الجديد لببجي في أسرع وقت ممكن، كما أعلنت ببجي عن إتاحة تنزيل التحديث الجديد لببجي موبايل الجديد من خلال المتجر الإلكتروني للهاتف الجوال لديك الآن، ومن خلال ثقفني نلقي الضوء على بعض مزايا تحديث ببجي نسخة رقم 1.9 ببجي موبايل 2021، كما يمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية في ببجي موبايل من خلال ثقفني.

طريقة تنزيل تحديث PUBG Mobile

بعد أن تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل الأصلية بشكل رسمي من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن إصدار تحديث ببجي الجديد برقم 1.9 لشهر مارس الجاري المتضمن للعديد من المزايا والمحسنات الجديدة والمطورة، فيتم البحث في الوقت الحالي عن طريقة تحميل تحديث ببجي الجديد من المتجر أو من موقع ببجي الرسمي.

لذلك قمنا بتوفير الخطوات اللازمة للحصول على التحديث الجديد لببجي موبايل الأصلية العالمية، حيث يجب على كافة اللاعبون الدخول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بهم سواء بنظام تشغيل أندرويد (جوجل بلاي)، أو بنظام التشغيل iOS (آب ستور)، ومن ثم النقر على أيقونة “تحديث” بشكل يدوي، لأن التحديث الجديد للعبة ببجي لن يتم تطبيقه على الهاتف الخاص بك تلقائياً،

وإنما يجب الدخول إلى المتجر والقيام بالتحديث اليدوي حتى تتمكن من دعوة الأصدقاء، وذلك من خلال البحث عن اللعبة الأصلية بالمتجر، ثم النقر على تثبيت، ويجب توفير بيئة إنترنت مناسبة من حيث القوة ومستقرة حتى تكتمل عملية تثبيت ببجي الجديدة أخر إصدار، حيث أن اللاعبون من الإصدارات المختلفة لن يتمكنوا من دعوة بعضهم البعض، ولن يتمكنوا من تكوين فريقاً معاً.

لذلك يجب إجراء تحديث ببجي موبايل أخر إصدار فور حلول الموعد المقرر للتحديث وهو (16 مارس 2022)، وأكدت لعبة ببجي موبايل على إمكانية الحصول على مكافأة التحديث حال تم تنزيل التحديث الجديد خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس 2022م، وتتمثل المكافأة في الحصول على التالي ( 3000 قوة معركة و 100 AG وخوذة الرابسودي الليلية المستوى 3 Night Rhapsody ثلاثية الأبعاد).

دعونا نرى ما سيكون في تحديث الإصدار 1.9! قم بالتحديث والاستمتاع بالذكرى السنوية الرابعة الآن!#PUBGMOBILE #ببجي_موبايل #PUBGMColor4 pic.twitter.com/dNYoQzxRkD — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) دعونا نرى ما سيكون في تحديث الإصدار 1.9! قم بالتحديث والاستمتاع بالذكرى السنوية الرابعة الآن!#PUBGMOBILE #ببجي_موبايل #PUBGMColor4 pic.twitter.com/dNYoQzxRkD — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) March 17, 2022

تحديث ببجي موبايل الجديد 2022

عند تحديث لعبة ببجي موبايل لأخر إصدار يدوياً من المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف لديك، فيجب أولاً التأكد من وجود إنترنت قوي ومستقر، وتوفير متطلبات تنزيل تحديث ببجي الجديد من حيث مساحة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي، ويجب العلم أن تحديث لعبة بوبجي الجديد على وضع الذكرى السنوية النابضة بالحياة.

حيث أصبح أسلوب اللعب بطابع الاحتفال بالذكرى الرابعة متاحاً الآن على المتجر جوجل بلاي للأندرويد وأب ستور للأيفون، علماً بأن التحديث الجديد سيظهر بشكل تدريجي لدى اللاعبين نظراً لاختلاف المناطق الجغرافية، ويتم الدخول إلى أسلوب اللعب من خلال تحديد الوضع> الأوضاع المصنفة > خريطة إرنغل ذات الطابع > خريطة ليفيك، كما يمكن استخدام أربع كرات ملونة مختلفة على جزيرة الظهور.

وذلك من أجل طلاء التماثيل الأربعة العملاقة الجديدة بألوانهم المفضلة بهدف بدء أداء خاص في الوضع الجديد وهو الاحتفال بالذكرى السنوية لببجي موبايل، وأكدت اللعبة على أن تحديث ببجي أخر إصدار برقم 1.9 يجمل العديد من المفاجآت للاعبين ومنها وجه جديد بملامح مألوفة، وسيتم عرض الاحتفالية الكبيرة بذكراها السنوية اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 18 مارس 2022م.