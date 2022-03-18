سكني للمطلقات والأرامل وشروط الاستفادة من سكني للمطلقات بدون أطفال

سكني للمطلقات والأرامل هي مبادرة قد قامت بإطلاقها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه المبادرة إلي رعاية وتخفيف العبء علي تلك الحالات الخاصة في ظل الظروف الحالية والتي قد لا تتمكن من الحصول علي مسكن أو مأوى لهم بعد الطلاق أو في حالة وفاة الزوج وخاصة بعد ارتفاع وغلاء المعيشة، وقد أشارت وزارة الإسكان السعودي الي انه يمكن التسجيل في البرنامج بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الإنترنت دون الحاجة الي تضييع الوقت والمجهود ولكن أشارت الوزارة أيضاً إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمات المطلقات ولديها أطفال أو بدون أطفال وكدك الأرامل للحصول علي وحدات سكنية، ومن خلال سوف يتم عرض جميع التفاصيل.

سكني للمطلقات والأرامل وطريقة التسجيل

من خلال المقال يمكنك التعرف علي منظومة القروض السكنية، أما عن طريقة التسجيل في برنامج سكني للأرامل والمطلقات فهي كالتالي:

الدخول علي الصفحة الرسمية لبرنامج سكني.

الضغط علي تسجيل الدخول.

يتم بعدها اختيار منصة النفاذ الموحد.

أو يمكنك الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية.

عليك بكتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة بك.

يجب عليك كتابة رمز التفعيل الذي تم إرساله لك علي الهاتف في المكان المخصص لذلك.

الضغط علي أيقونة سكني.

تسجيل الدخول.

قراءة جميع الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها.

يتم الإجابة علي الأسئلة والتأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها وطريقة التواصل.

سوف يتم التواصل معك في حالة قبول الطلب من وزارة الإسكان.

شروط الاستفادة من دعم سكني للمطلقات بدون أبناء

بمن خلال المقال يمكنك التعرف علي أسماء المشمولين بقطع أراضي، وبعد عرض مبادرة سكني للمطلقات والأرامل فيمكننا الآن التعرف علي اهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدمات للحصول علي وحدات سكنية من قبل برنامج سكني ومن أهم الشروط هي ما يلي: