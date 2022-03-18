سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب الشروط والمميزات بالمملكة

سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب، تعتبر واحده من اهم المنصات التمويلية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم سلفه عدد من اهم الخدمات المصرفية والتمويلية لكافة المواطنين بالمملكة، سلفة تمويل شخصي تعتبر من التمويلات ذات أهمية كبيره لعدد من الأشخاص داخل الأراضي السعودية والذين يبحثون دائما عن تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وجاءت منصة سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب لتقدم هذه الخدمة الهامة لكل الباحثين عن هذا النوع من التمويل، سلفه من الشركات الكبيرة التي تقدم مميزات عديده لكل عملائها مما ينتج عن هذا إقبال كبير جدا من اجل الحصول على التمويل الشخصي من هذه المنصة، تعتمد منصة سلفه على تقنيات مالية تحت مسمى fintech ومن مميزاتها سهلة الاجرائات المتخذة للحصول على سلفه تمويل شخصي بدون تحويل والتي سوف نتعرف عليها بالتفاصيل بالسطور القادمة.

سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب

من اهم المميزات أيضا التي تمتلكها سلفه هي أن تمويلات المنصة يوافق عليها صندوق النقد العربي مما يزيد لها راحه كبيره تجاه عملائها، وبصفه يوميه يتم البحث عن سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب من خلال محركات البحث جوجل، حيث يعتبر تمويل شخصي من اهم التمويلات داخل المملكة العربية السعودية حيث تساعد هذه التمويلات على حياه كريمه من خلال عمل مشروع لعدد كبير من المواطنين السعوديين، ويمكن الحصول على تمويل شخصي سريع من خلال منصة سلفه بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل وهذه أيضا من مميزات المنصة، وقد وضعت المنصة عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد الحصول على تمويل شخصي من سلفه وسوف نتعرف عليه.

شروط الحصول على تمويل منصة سلفه

لابد أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي، والسن لا يقل عن 18 عام.

فترة عمل المقترض لا تقل عن 6 شهور.

مميزات تمويل منصة سلفه