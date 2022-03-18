عاجل- بنوك ومؤسسات.. أستراليا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، فى بيان نشرته عبر موقع الخارجية الأسترالية، اليوم الجمعة إن: " قائمة (العقوبات) اليوم تشمل صندوق الثروة الوطنى لروسيا ووزارة المالية فى روسيا الاتحادية، وبالنظر إلى الإدراج الأخير فى القائمة لبنك روسيا المركزى، فإن عقوبات أستراليا تؤثر الآن على جميع هياكل الدولة الروسية المسؤولة عن إصدار أو إدارة الديون السيادية".
وفرضت السلطات الأسترالية عقوبات على بنوك مثل "سبيربنك" و"جازبروم بنك" و"فى إى بى" و"فى تى بى" و"روسيلخزبانك" و"سوفكومبنك" و"نوفيكومبنك" و"ألفا بنك" و"بنك موسكو الائتمانى.
وفقا لباين، تمثل هذه البنوك 80% من إجمالى الأصول المصرفية الروسية.
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