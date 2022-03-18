شروط دعم ساند وخطوات التسجيل في الدعم وقيمة الاشتراك الجديد

شروط دعم ساند هو أمر يهتم بمعرفته جميع المستفيدين والمستفيدات من الدعم للموظفين السعوديين في حالة تعرض أي منهم للتعطل عن العمل أو في حالة فصل الموظف لظروف خارجة عن إرادته ” مرض – حادث”، حتي يتمكن المواطن من عيش حياه كريمة لحين تمكنه من فرصة عمل أخري.

شروط دعم ساند

قد قامت التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من الإعلان عن ضرورة توافر بعض الشروط في الراغبين في التقديم علي دعم ساند حتي يتمكنوا من الحصول علي التعويض في حالة التعطل عن العمل ومن أهم شروط استحقاق الدعم هي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديين الجنسية فقط.

أن يكون المتقدم قد تجاوز مدة العمل التي ينص عليها الفانون الخاص بقانون العمل في نظام ساند بموجب المادة رقم 14 في النظام.

يجب علي المتقدم أن يكون عمره لا يتجاوز الستون عاما ولا يقل عن 20 عام.

تقديم الأوراق التي تفيد بان المتقدم ليس لدية أي دخل آخر من أي أعمال أو أنشطة خاصه به.

يشترط أن يقوم المتقدم بالموافقة علي البرنامج المقدم من ساند وعلية أن يقوم بالالتزام بكافة تدريبات البرنامج التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون المتقدم قادراً علي العمل .

يشترط أن يكون المتقدم لم يتعرض للفصل من العمل الذي كان يقوم به لأي أسباب خاصة بالأمانة أو الشرف أو غير ذلك.

في حالة ترك العمل يجب إن يكون ذلك بمحض الحرية و الإرادة وأن لا يكون تم تعرضه للردف أو الفصل.

قيمة الاشتراك الجديدة في دعم ساند

بعد عرض شروط دعم ساند فيمكننا معرفة قيمة الاشتراك الجديدة حيث قامت مؤسسة التامينات الاجتماعية خلال الفترة السابقة من الإعلان عن بدء اعتماد تخفيض النسبة الجديدة الي 1.5 % من أجر المشترك في نظام ساند والتي كانت تصل الي نسبة 2% سابقاً،أما عن خطوات التسجيل فهي كالتالي: