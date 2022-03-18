عاجل- محطة صيانة طائرات.. انفجارات جديدة تهز كييف

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن عمدة مدينة لفيف، بأن صواريخ دمرت محطة لصيانة الطائرات دون خسائر في الأرواح. كما نقلت عن مسؤول أوكرانى، بأن صواريخ روسية قصفت منطقة مطار لفيف غرب البلاد، وهناك سحب من الدخان فى المطار.

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