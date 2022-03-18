شروط إيقاف الخدمات وآلية العمل بها ومعرفة الخطوات المتبعة لالغاء الإيقاف

قامت الحكومة السعودية مؤخراً بتفعيل خدمة جديدة تسمى إيقاف الخدمات وقام بمشاركتها العديد من رؤساء الوزارات في المملكة العربية السعودية، وتتخذ الدولة ضد الأشخاص الذين عليهم حقوق لأفراد آخرين أو مؤسسات الدولة إجراء ايقاف الخدمات عنهم حتى يتم عودة هذه الحقوق لأصحابها باختلاف الطرق التي تم حل الأمر بها عن طريق التصالح أو تسوية الأمر، وتسمح الوزارة للأشخاص المدانين ببعض الوقت للوصول لحل مع الطرف الآخر قبل تنفيذ قرار إيقاف الخدمات بحقه.

الخطوات المتبعة لإلغاء إيقاف الخدمات

يعد قرار إيقاف الخدمات هو الحل الأمثل لحل المنازعات التي تتم بين الأشخاص ممن لا يردون الحقوق لأصحابها ويعتمدون على التهرب والمماطلة، كما يستطيع الأشخاص الذين اتخذ ضدهم هذا القرار من إلغاءه إلكترونياً من خلال بوابة ناجز بعد تسوية الأمر مع الطرف الآخر ويتم هذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يجب ان يقوم المستخدم بالدخول للموقع الرسمي لوزاة العدل السعودية وهي بوابة “ناجز”.

إختيار أيقونة إيقاف التنفيذ المتاحة بالصفحة الرئيسية للموقع.

يقوم المستخدم بإختيار استعراض الطلبات من الخيارات المتاحة، ثم تأتي خطوة اختيار الطلبات المحالة ثم إختيار إجراء الطلب.

يجب أن يختتار المستخدم من الخيارات المتوفرة أمامه طالبات إجراءات من الدائرة لإستكمال إلغاء قرار الإيقاف بطريقة صحيحة.

وأخيراً سوف تظهر قائمة قم بإختيار خدمة طلب إصدار قرار رفع الخدمة حتى يتم تأكيد عملية رفع الإيقاف بنجاح.

شروط إيقاف الخدمات وآلية العمل بها

تضع الدولة السعودية مصلحة المواطنين في أولى اعتباراتها لهذا قد استبعدت من قرار إيقاف الخدمات تلك الأمور التي تلحق الضرر بالمواطنين مثل خدمات الصحة والتعليم والعمل، هذا وقد وضعت وزارة العدل بعض الشروط الهامة حتى يتم تنفيذ قرار إيقاف الخدمات كما سنوضحها فيما يأتي: