إطلاق صفارات الإنذار فى العاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، قال مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن سيرجى كيسليتسيا، اليوم الخميس، إن روسيا تواصل قصف المدنيين فى مناطق مختلفة.

وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن، أن روسيا تصر على خرق أى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار مندوب أوكرانيا، إلى أن روسيا تصر على التلاعب بمجلس الأمن بشكل مخز.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن الوضع فى أوكرانيا خطير والرعب مستمر، مطالبة روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا.