الرئيس الأوكرانى: تحدثت مع ماكرون وأكدت ضرورة استمرار حوار السلام

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق قال مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن سلوفاكيا هى الدولة الوحيدة التى تمتلك منظومة صواريخ أس-300، مؤكدا حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية"، أن واشنطن تبحث مع الجانب السلوفاكى نشر المنظومة الدفاعية فى أوكرانيا.
بدورها، رحبت الولايات المتحدة بأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الروسى على أوكرانيا، ودعت موسكو إلى الامتثال للأمر ووقف عملياتها العسكرية فى أوكرانيا على الفور وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا دون عوائق.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لدعم أوكرانيا .
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