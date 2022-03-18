مسؤول أمنى روسى يعلن إجلاء نحو 43 ألف شخص من سكان مدينة ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وقال ميزينتسيف: "نتيجة للعملية الإنسانية الجارية فى ماريوبول، تم توفير الإجلاء الآمن لـ 42992 شخصا من المدينة. كما تم تسليم 134 طنا من الأدوية والضروريات وكذلك المواد الغذائية، بما فى ذلك أغذية الأطفال إلى السكان".
وأضاف: "لا يزال 6894 مواطنا من 21 دولة أجنبية، فضلا عن أطقم 70 سفينة أجنبية محاصرة فى موانئ أوكرانيا، محتجزين كرهائن من قبل مسلحى كتائب الدفاع الإقليمي".
وتابع: "رغم كل الصعوبات والعقبات التى شكلها الجانب الأوكرانى، تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة كييف، إجلاء 12 ألفا و230 شخصا من المناطق الخطرة، منهم ألفان و262 طفلا، وإجمالا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إجلاء 283 ألفا و461 شخصا، منهم 60 ألفا و684 من الأطفال".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم أمس إجلاء أكثر من 31.3 ألف مواطن من مدينة ماريوبول، من بينهم 89 مواطنا أجنبيا من مواطنى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا واليونان وباكستان.
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