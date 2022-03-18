متى يسقط التابع من الضمان الاجتماعي المطور السعودي

متى يسقط التابع من الضمان الاجتماعي السعودي المطور الجديد الذي قد جاء من أجل تطوير منظمة الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية بشكل أفضل وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم السماح لغير المستحقين بالحصول على هذا الدعم بأي شكل ، وهناك بعض الحالات التي يسقط بها التابعين من حساب لضمان للمستفيد سوف يتم التطرق إليها فيما يلي بالتفصيل.

دعم الضمان المطور في المملكة

مع مطلع العام الجاري قامت المملكة العربية السُّعُودية بتفعيل نظام الضمان المطور الجديد والذي لا يرتبط بفئة دون فئة وإنما هو يقوم بدراسة الحالات المستحقة ومن ثم يقوم بتقديم الدعم المادي اللازم له سواء من كبار السن أو أصحاب الأمراض أو أصحاب الظروف الخاصة التي تتطلب الحصول على هذا الدعم، ولقد تم تعديد أوجه الدعم والتي تشمل حاليًا دعم مالي مادي ، دعم علاجي وصحي، دعم تعليمي، وأيضًا دعم تدريبي للمهن.

متى يسقط التابع من الضمان الاجتماعي

هناك بعض الحالات التي قد حددتها لائحة نظام الضمان المطور الجديد في المملكة العربية السُّعُودية لتوضيح شروط إضافة تابع في الضمان والتي قد تطرقت أيضًا إلى استعراض وتوضيح متى يسقط الضمان الاجتماعي الجديد عن أي مواطن، والتي قد حددت أيضًا شروط قَبُول التابعين وعدم حذفهم من الضمان ، لذلك ؛ فإن التابع يسقط من استحقاق حساب دعم الضمان في بعض الحالات ، مثل: