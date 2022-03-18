نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الباقة التعليمية موبايلي طريقة التفعيل والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الباقة التعليمية موبايلي هي باقة نت تعليمية يتمكن الطالب من خلالها مواصلة التعليم عن بعد والتي قامت بتقديمها شركة موبايلي وهي تعد من أهم الباقات التي من خلالها يقوم الطالب بتحصيل كافة الدروس التعليمية بكل سهولة أون لاين عبر منصات التعليم عن بعد، و من خلال موقعنا هذا سنقوم بتقديم كل ما يخص تفعيل واستخدام البَاقة التعْليمية المقدمة لجميع طلاب المملكة عبر شركة مُوبايلي.

باقة شركة موبايلي التعليمية

في ضوء اعتماد المملكة في الفترة السابقة إلى استخدام منصات التعليم عن بعد ممارسة العملية التعليمية ، قامت شركات الاتصالات السُّعُودية ومنها شركة موبايلي بتقديم باقات إنترنت خاصة ومخفضة للطلبة يمكنهم من خلاها الولوج إلى أي منصة تعليمية رسمية عبر الإنترنت بسهولة.

كيفية تفعيل الباقة التعليمية موبايلي

يمكن القيام بتفعيل الباقية التعليمية موبايلي من خلال القيام بإرسال رسالة نصية عبر الجوال مدون بها الرَّقْم (5500) وإرساله إلى الرَّقْم (1100) ويتم بعد ذلك الضغط على زر إرسال وذلك لطلب الاشتراك في هذه الباقَة.

كما يمكن الاشتراك فى الباقة وتفعيلها أيضًا عبر الإنترنت أيضا عن طريق الخطوات التالية:

الدخول موقع شركة موبايلي الرسمي التالي: https://www.mobily.com.sa.

ثم القيام بالضغط على أيقونة خِدْمَات.

ومن خلال خِدْمَات يتم اختيار أيقونة باقات والنقر عليها.

القيام بالضغط على زر بحث عن باقة طالب.

وتفعيل الباقة، نتيجة لذلك سوف يتم تفعيلها على جوال الطالب تلقائيًا.

مميزات بَاقة التَّعليم موبَايلي

تقدم الباقة خصم حوالي خمسون 50% من الباقة الأصلية.

تكون هذه الباقة خاصه بالطلبة والمدرسين فقط حتى يتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض باستمرار.

القيام بتصفح كافة المواقع دون أي مشكله في حالة انتهاء النت يتم الدخول على عليها بسهولة وتكون سرعة النت فائقة.

يتم تواصل الطالب مع أصدقائه ومواصلة مراجعة الدروس بينهم دون أي تعقيدات.

يتم أداء الاختبارات من خلالها بسرعه فائقه حتى ينتهي وقت الاختبار بسلام.

بَاقة التَّعليم اللا محدودة مُوبايلي

مع الباقة البيانات اللا محدودة من موبايلي لدعم تعليم الطلاب ؛ سوف يكون التعليم دون شك أسهل الطرق مع السرعة الفائقة للإنترنت وسوف يتمكن من خلال هذه الباقة التعليمية المقدمة من شركة موبايلي أيضًا ، سوف يقوم الطالب بتصفح منصة مدرستي إلى جانب تصفح عين بوابة التعليم الوطنية.