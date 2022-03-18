مشروع قانون فى الكونجرس الأمريكى حول حظر استيراد اليورانيوم من روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال أحد مقدمى المشروع، السيناتور جون باراسو فى بيان بهذا الصدد، يوم الخميس: "حان الوقت لاستبعاد موارد الطاقة الروسية من السوق الأمريكية للأبد".
وأضاف: "نعرف أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين يستخدم تلك الموارد لتمويل حربه القاسية وغير المبررة ضد أوكرانيا. ويعتبر حظر استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا خطوة مهمة، لكنها يجب ألا تكون الأخيرة".
واعتبر السيناتور الأمريكى أن حظر استيراد اليورانيوم من روسيا لن يقطع عنها الموارد لتمويل عمليتها العسكرية فحسب، بل وسيساهم فى تطوير إنتاج اليورانيوم فى الولايات المتحدة.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، طالت قيادتها السياسية والعسكرية ورجال الأعمال وبعض قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الطاقة، حيث قررت واشنطن التخلص من استيراد النفط والغاز الروسي.
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