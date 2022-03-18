أعلنت كندا الخميس إطلاق برنامج جديد للهجرة يتيح منح الأوكرانيين الفارين من الحرب تصاريح إقامة موقتة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة شون فريزر إن "طلبات الحصول على تصاريح سفر طارئة بين كندا وأوكرانيا مفتوحة الآن".
وأوضحت الحكومة الكندية في بيان أنّ على الراغبين باستخدام هذه "الوسيلة الخاصة والمعَجّلة للحصول على إقامة موقّتة" أن يُقدّموا طلباتهم وبياناتهم البيومترية (بصمات الأصابع والصورة) عبر الإنترنت.
ويمكن للاجئين الأوكرانيين التقدّم أيضا بطلب للحصول على تصاريح عمل ودراسة.
ووفقًا لإحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة الخميس، فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، لجأ أكثر من نصفهم إلى بولندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا ستمنح اللاجئين الأوكرانيين تصاريح إقامة موقتة لـ3 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.